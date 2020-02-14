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İdlib'de 63 rejim unsuru daha etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İdlib bölgesinde 63 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğinin öğrenildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgileri paylaştı.
Bakanlığının açıklamasında, "İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 63 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: son dakika idlib msbSon Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 08:50
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