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Orgeneral Güler, Rus mevkidaşı Gerasimov ile İdlib'i görüştü
[Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler - Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştü. Görüşmede İdlib ve güncel konular ele alındı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Güler, Rus mevkidaşı Gerasimov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede İdlib ve güncen konular ele alındı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery GERASIMOV ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede İdlib ve güncel konular ele alınmıştır. pic.twitter.com/VuPcTKDEeS— TSK (@TSKGnkur) February 13, 2020
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 22:53
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