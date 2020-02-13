Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Suriye Rejimi Parlamentosu'nun 1915 olaylarına ilişkin kararına çok sert tepki gösterdi.

"İki yüzlülüğünün fotoğrafı"

Aksoy, söz konusu karara ilişkin bir soruya verdiği yazılı yanıtta, "Suriye rejimi parlamentosunda bugün alınan 1915 olaylarını sözde soykırım olarak tanıma kararı başlı başına bir ibret vesikasıdır. Kendi halkına yıllardır çoluk çocuk demeden her türlü katliamı uygulayan, milyonlarca kişiyi yerinden eden ve kimyasal silah kullanmadaki mahareti iyi bilinen bir rejimin iki yüzlülüğünün fotoğrafıdır." ifadesini kullandı.

"Çarpık zihniyetin açık bir göstergesi"

Esed rejiminin neden olduğu insani dramın devam ettiğine ve tarihin en vahim felaketlerinden birinin Türkiye'nin sınırında yaşandığına dikkati çeken Aksoy, "Bu mesnetsiz iddiaların uluslararası meşruiyetini kaybetmiş zalim bir rejim tarafından öne sürülmesi ise iddiaların arkasında yatan çarpık zihniyetin açık bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.