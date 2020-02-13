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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Radyo Günü paylaşımı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Radyo Günü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Evde, iş yerinde, trafikte, yolda ve vatanımızın en ücra köşelerinde her gün milyonlara ulaşan radyo camiamızın 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü tebrik ediyor, tüm radyo emekçilerimize çalışma hayatlarında başarılar diliyorum."
Evde, iş yerinde, trafikte, yolda ve vatanımızın en ücra köşelerinde her gün milyonlara ulaşan radyo camiamızın 13 Şubat Dünya Radyo Günü’nü tebrik ediyor, tüm radyo emekçilerimize çalışma hayatlarında başarılar diliyorum. pic.twitter.com/UAHzbJ5obQ— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 13, 2020
Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan dünya radyo günüSon Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 20:42
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