Eski CHP milletvekilli Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere CHP Genel Merkezi'ne gitti.

CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.

İnce, görüşme sonrasında, "Evime geldim. İnsan evine geldikten sonra açıklama yapar mı? CHP üyesiyim. Genel Başkanımla görüşmem kadar doğal bir şey olamaz." açıklamasını yaptı.