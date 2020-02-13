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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Muharrem İnce ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP milletvekilli Muharrem İnce ile görüştü. İnce, görüşme sonrası, "Genel Başkanımla görüşmem kadar doğal bir şey olamaz." dedi.
Eski CHP milletvekilli Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere CHP Genel Merkezi'ne gitti.
CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.
İnce, görüşme sonrasında, "Evime geldim. İnsan evine geldikten sonra açıklama yapar mı? CHP üyesiyim. Genel Başkanımla görüşmem kadar doğal bir şey olamaz." açıklamasını yaptı.
Etiketler: Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu CHPSon Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 20:12
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