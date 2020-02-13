CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, CHP'nin boykot kararı aldığı televizyon kanalında programa katılan Parti üyesi Kocasakal ile eski İstanbul Milletvekili Sevigen, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

CHP İstanbul İl Disiplin Kurulu iki ismin savunmalarını isteyecek. Kocasakal ve Sevigen'in yedi gün süresi var. Bu süre içinde yazılı savunmalarını vermeleri gerekiyor. Sonrasında da CHP İstanbul İl Disiplin Kurulu toplanacak, iki isim ile ilgili kesin ihraç istemini karara bağlayacak.