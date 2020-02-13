İdlib'de tansiyon düşmüyor. Suriye'de rejim, Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatını hiçe sayıyor. Kadın çocuk demeden sivilleri havadan ve karadan hedef alıyor.

Toplam 207 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

İdlib'de Türk askerine yapılan saldırının ardından gerginlik tırmandı. Son olarak 55 rejim unsuru daha etkisiz hale getirildi. 5 askerin şehit edilmesinin ardından etkisiz hale getirilen rejim unsuru sayısı 207'ye yükseldi. Birçok tank, havan topu, uçak savar ve bir mühimmat deposu da imha edildi.

Rejim, M5 karayolunu kontrol altına almaya çalışıyor

Suriye'deki stratejik M5 kara yolunun kontrolü için çatışmalar da sürüyor. Rejim, Şam ve birçok kenti birbirine bağlayan stratejik karayolunu kontrol altına almak için çalışıyor. Ancak bölgede Suriye Milli Ordusu güçleri direniyor.

Halep'e bağlı Etarib ilçesi, bombardıman sonrası hayalet kente döndü

Esed rejiminin saldırıları sürerken birçok yerleşim yeri de hayalet şehre döndü. Rejimin bombardımana tuttuğu Halep'in batısında yer alan Etarib ilçesi neredeyse tamamen boşaltıldı.

Saldırılar öncesinde Etarib'de 50 bine yakın sivil yaşıyordu. Binlerce sivil evlerine düşen bombalar nedeniyle bölgeyi akın akın terk ediyor.

TSK'nın sevkiyatı aralıksız sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınıra sevkiyatı da aralıksız sürüyor. Sınırda askeri hareketlilik had safhada. Günün her saatinde sevkiyata rastlamak mümkün.

Fırtına obüsleri, tank ve askeri malzemeler sıfır noktasına gönderildi. Tanklar indirilirken çocuklar askerlere çay ikram etti.

Son 10 günde yüzlerce askeri araç sınıra sevk edildi. İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı. Sınır hattında da güvenlik önlemleri artırıldı.