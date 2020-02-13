Haber Giriş: Kaynak: AA
Bursa'da taziye yemeğinden yiyen 18 kişi hastanelik oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bursa Ağız ve Diş Hastanesi'nde bir personelin evinde pişirip getirdiği taziye yemeğinden yedikten sonra rahatsızlanan 18 personel tedavi altına alındı.
Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, Bursa Ağız ve Diş Hastanesi'nde çalışan bir personelin evinde pişirip getirdiği "taziye" yemeğini yiyen çalışanlar, bulantı, kusma ve mide yanması şikayetleriyle Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.
Hastaneye giden personelin tedavisinin ayakta yapıldığı ve yemeğin hastane yemeği olmadığı vurgulanan açıklamada, "Hastanede çalışan bir personel tarafından evinde pişirilip, hastanede yenilen bu yemek sonucu oluşan zehirlenmelerle ilgili kolluk kuvvetlerince gerekli işlemler başlatılmıştır. Konu ayrıca idari olarak da incelenmektedir." denildi.
Etiketler: bursa Bursa Ağız ve Diş Hastanesi gıda zehirlenmesiSon Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 23:30
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