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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Keşmir sorununun diyalog yoluyla çözümünden yanadır
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, Keşmir sorununun diyalog yoluyla, BM kararları temelinde, Keşmirli kardeşlerimizin beklentileri gözetilerek çözülmesinden yanadır." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile ortak açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye her zaman Pakistan'ın yanında yer alacaktır. Dün olduğu gibi bugün de Keşmir halkı ile dayanışma içindeyiz. Türkiye, Keşmir sorununun diyalog yoluyla, BM kararları temelinde, Keşmirli kardeşlerimizin beklentileri gözetilerek çözülmesinden yanadır." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Keşmir sorununun Pakistan-Hindistan arasında diyalog yoluyla ve Keşmirli kardeşlerimizin beklentileri gözetilerek çözülmesinden yanayız.https://t.co/BymYIlshjI pic.twitter.com/ASwGWc5PWI— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 14, 2020
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