Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na başkanlık eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Han, anlaşma imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Keşmir konusunda verilen desteğe dikkat çeken Pakistan Başbakanı, "8 milyon Keşmirli açık hava hapishanesinde yaşıyor. Keşmir hakkında söyledikleri için sayın Erdoğan'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada "Pakistan halkının Kurtuluş Savaşımız sırasında ekmeğinden artırarak gönderdiği yardımları unutmadık. İşte şimdi de bizim için Keşmir odur. Keşmir sorunu çatışma veya baskıyla değil ancak adalet ve hakkaniyet temelinde çözülebilir." ifadelerini kullanmıştı.