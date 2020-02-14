Haber Giriş: Kaynak: AA
Bağdat'ta Şii lider Sadr yanlısı kadınlardan gösteri
[Fotoğraf: AA]
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlısı kadınlar gösteri düzenledi.
Bağdat'ın doğusundaki Sadr Bölgesinde cuma namazı sonrası toplanan kadınlar, ellerinde Irak bayrakları ve Şii liderin posterlerini taşıyarak yürüyüşe geçti.
Temsili kefen giyen kadınlar, sık sık "Amerika'ya hayır" sloganları attı ve liderleri Sadr'a bağlılıklarını ifade etti.
Dün de Sadr aleyhinde gösteri vardı
Bağdat'ta dün de yüzlerce kadın Tahrir Meydanı'nda toplanarak hükümetteki yolsuzlukları protesto etmiş ve kadınların ülkenin geleceğinde söz sahibi olmasını istemişti.
Tahrir Meydanı'ndaki dünkü gösteride Şii lider Sadr aleyhinde sloganlar da atılmıştı.
Mukteda es-Sadr, bunun üzerine kendisine destek veren kadınlara cuma namazı sonrasında gösteri düzenleme çağrısında bulunmuştu.
Etiketler: Irak Bağdat sadr hareketi mukteda es-sadrSon Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 16:34
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