Eski Hükumet Sözcüsü Griveaux, yaptığı açıklamada, 1 yıldan fazladır kendisi ve ailesi hakkında hakaret içerikli mesajlar ve ölüm tehditleri aldığını belirtti.

Dün bir internet sitesinde, özel hayatı hakkında paylaşımlar yapıldığını ifade eden Griveaux, bunların kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Griveaux, Paris Belediye Başkanlığı adaylığını geri çekmeye karar verdiğini bildirerek, önceliğinin ailesini korumak olduğunu belirtti.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe de yaptığı açıklamada, Griveaux'nun kararına saygı duyduğunu ve onunla dayanışma içerisinde olduğunu vurguladı.

"İçerikleri paylaşan kişi, Pavlenski" iddiası

Fransız basınındaki haberlerde, internette Griveaux'nun cinsel içerikli fotoğraf ve mesajlarını paylaşan kişinin, bir kadına cinsel şiddet uygulamakla suçlanan Rus sanatçı Piotr Pavlenski'nin olduğu aktarıldı.

LREM'in bugünlerde yeni başkan adayını açıklaması bekleniyor.

Fransa'da 15 ve 22 Mart'ta 2 turlu yerel seçimler yapılacak. Griveaux, geçen yıl hükumet sözcülüğü görevinden ayrıldıktan sonra LREM tarafından Paris Belediye Başkanı adayı gösterilmişti.