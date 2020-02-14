56. Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Beyaz Saray yetkilisi Robert Blair, ABD'nin telekomünikasyon endüstrisinde Çinli teknoloji devi Huawei'e alternatif bir ortaklık geliştirmek istediğini ifade etti.

Blair, Huawei'in alternatifleri arasında Nokia, Ericsson ve Samsung'un yer alabileceğini söyledi.

İngiltere'den Huawei'e izin çıkmıştı

Ocak ayı sonunda Huawei'den yapılan açıklamaya göre, İngiliz hükümeti, ülkede 5G şebekesinin Çinli şirket tarafından tesis edilmesine izin vermişti.

ABD yönetimi İngiltere'ye, 5G altyapısının Huawei tarafından sağlanmaması konusunda baskı yapmış ancak başarılı olamamıştı.