Bazı bölgelerine 2 milyon yıldır kar yağmayan kıtanın geçtiğimiz günlerde kaydedilen 18,3 derecelik sıcaklık rekoru 20,7 dereceyle yeni seviyesine ulaştı.

Brezilyalı bilim insanı Carlos Schaefer, söz konusu sıcaklık değerinin uzun süreli bir ölçümle elde edilmediğini bu nedenle de sıcaklık eğilimi çalışmalarında kullanılmayacağını belirtti.

[Antarktika'da hava sıcaklıkları artamaya devam ediyor. | Fotoğraf: Reuters]

Buzullardaki erime hızlandı

Birleşmiş Milletler Dünya Meteoroloji Örgütü’nden alınan verilere göre, Antarktika sıcaklık ortalamaları son 50 yılda yaklaşık 3 derece arttı.

[Antarktika'da hava sıcaklıkları artamaya devam ediyor. | Fotoğraf: Reuters]

Küresel ısınmanın etkisiyle de erimeler son 12 yılda hızlandı.

Bilim insanları önümüzdeki yıllarda deniz seviyesindeki yükselmenin en az 3 metre artacağı konusunda uyarılarda bulunuyor.