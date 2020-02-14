Haber Giriş: Kaynak: İHA
Rusya'da helikopter kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Arşiv]
Rusya'nın Yamal Nenets Bölgesi'nde bir kargo helikopteri sert iniş yaptı. Helikopterde bulunan 10 kişiden 2'si öldü.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Mİ-8 tipi helikopterin parçalandığını, 10 yolcudan 2'sinin helikopterin enkazında sıkışarak öldüğünü açıkladı.
Rusya'da özel havacılık hizmeti veren Skol Airlines'e ait olan helikopterin düşüş sebebinin araştırılacağı belirtildi.
Helikopterin enkazını kaldırma çalışmalarına başlandığı ifade edilirken, yaralanan 8 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı açıklandı.
Son Haberler
- 17:07
- 16:55
- 16:54
- 16:52
- 16:50
Sıradaki Haber
Fransa'da iktidar partisinin Paris Belediye Başkanı adayı Griveaux, seçimden çekildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz