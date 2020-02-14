Suriye’de batı Halep kırsalına şiddetli hava saldırıları düzenleyen Rus savaş uçakları, Maraat Atarib, Etarib, Kefer Naha, Ebzimo, Urim el Kubra, Kuptan el-Cebel ve İdlib’in Eriha ilçesindeki yerleşimleri hedef aldı.

Esed rejimin topçu saldırılarında ise Etarib ve Kuptan el-Cebel vuruldu.

Rusya'nın Maraat Atarib köyündeki hava saldırısında 5 sivil hayatını kaybederken, rejim güçlerinin topçu saldırılarında ise Etarib ilçesinde 2, Kuptan el-Cebel bölgesinde 1 sivil can verdi.

Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında bin 800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan bu yana Suriye-Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 794 bine ulaştı.