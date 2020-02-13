Sıcaklığın gece saatlerinde sıfırın altına düşmesi ve zaman zaman yağan kar, İdlib'deki sivillerin yaşam mücadelesini zorlaştırıyor.

Hama'nın kuzeyindeki Kefrenbude ilçesi Esed rejiminin eline geçmeden kısa süre önce evini terk etmek zorunda kalan Zehra Şeyh, ailesiyle Türkiye sınırı yakınlarında Karama kampına sığınan sivillerden biri.

[Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçıp Türkiye sınırındaki kampa sığınan Zehra Şeyh | Fotoğraf: AA ]

"Nefeslerimizle ısınıyoruz"

Şeyh, havanın çok soğuk ve tüm aile fertlerinin de hasta olduğunu belirterek, "Soğuk, çok soğuk. 5 kişi bir yorganla üstümüzü örtüyoruz. Soğuk bizi öldürdü. Odun ve ısınacak bir şeyimiz kalmadı, ısınmak için elbiselerimizi yakıyoruz." dedi.

[Fotoğraf: AA]

Göç eden bir aileyi daha yanlarına aldıklarını söyleyen Şeyh, "Çadırda ne kadar kalabalık olursak o kadar ısınırız. Nefeslerimizle ısınıyoruz. Çok üşüyoruz, hepimiz hastayız. Kar yağıyor, gelecek günlerdeki karlar ise daha yoğun olacak. Isınmak için odun lazım. Köylerimize dönersek, toprak üzerinde kalırız. Yalnızca köylerimize dönelim." ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

"Herkes hastalandı"

Bir diğer kamp sakini Ahmet Cuma ise soğuk havaya karşı insanların ne yapacağını bilemediğini dile getirerek "İnsanlar çok zor bir halde. Özellikle bu soğukta herkes hastalandı. Yeni göç var. Bombardıman sesleri, göç ettiğimiz yerlere kadar ulaşıyor. Herkes darda ve zorda." diye konuştu.

[Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçıp Karmana kampına yerleşen Ahmet Cuma | Fotoğraf: AA]

Kar yağışı beklendiğini ifade eden Cuma, "Bu insanların en önemli ihtiyaçlarından biri barınak. Sıcaklık eksi 7-8 civarında, daha da düşecek. Burada herkes kendi maddi imkanları çerçevesinde bir şeylerle ısınmaya çalışıyor. Şu an buradaki herkes ikinci el elbise yakıyor, talep fazla olduğu için o da pahalandı. Bazıları araba lastiği kesip yakıyor." dedi.

Cuma, bir an önce yaşadıkları zor günlerin son bulması ve evlerine dönmeyi istediklerini vurguladı.

[Kamp sakinleri ısınmak için lastik yakıyor. | Fotoğraf: AA]

Göç edenlerin sayısı 2 milyona yaklaştı

Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında bin 800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan bu yana ise Suriye-Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 794 bine ulaştı.