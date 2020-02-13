Hükümet krizi devam eden İsrail, 2 Mart'ta 3'üncü kez seçime gidiyor.

Koltuğunu kaybetmek istemeyen Başbakan Binyamin Netanyahu, dış politika hamlelerine ağırlık veriyor.

İsrailli Haaretz gazetesi, Netenyahu'nun seçim öncesi bir Arap ülkesini resmen ziyaret etmek istediğini yazdı.

Haberde Netanyahu'nun o ülkenin lideriyle samimi pozlar vermek için "seferber" olduğu belirtildi.

"İlk isim Muhammed bin Selman" iddiası

İddiaya göre listedeki ilk isim Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman.

Gazete, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun bunun için canla başla uğraştığını da yazdı.

Bu görüşme olmazsa ikinci seçenek Birleşik Arap Emirlikleri.

Gazete, Netanyahu'nun Abu Dabi Veliaht Prensi El Nahyan'la görüşmekten de gocunmayacağını yazdı.

Netanyahu, çabaları olumlu sonuçlanmazsa, geçen yıl bu yöndeki teklifini reddeden Fas Kralı 6'ıncı Muhammed için girişimde bulunacak.

İddiaya göre son seçenek ise Bahreyn Kralı Hamed bin İsa el Halife.