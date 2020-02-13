Forbes dergisinde yer alan habere göre, E-ticaret ve bulut bilişim şirketi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un Warner Bros film stüdyosunun kurucularından Jack Warner'ın 1937'de inşa ettirdiği malikane için ödediği 165 milyon dolar, Los Angeles'ta bugüne dek bir konut için ödenen en yüksek bedel oldu.

36 bin metre kare alana kurulu, Georgia stili mimariye sahip malikanenin içinde iki ayrı misafir konutu, bir fidanlık, üç sera, tenis kortu, yüzme havuzu, golf sahası ve kendi tamirhanesi ile benzin dolum istasyonları olan bir araba garajı bulunuyor.

Amazon'un patronu, 31 Ocak-6 Şubat tarihlerinde, şirketteki 4,1 milyar dolar değerindeki kişisel hissesini satarak nakde çevirmişti.