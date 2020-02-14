AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Çıkmışlar, utanmadan Cumhurbaşkanımıza 'diktatör' diyorlar. Siyaset biliminde, 'halkını gördüğü zaman tankın arkasına, topun, tüfeğin arkasına saklanana' diktatör denir. Bizim Cumhurbaşkanımızsa 15 Temmuz gecesi tankın, topun, tüfeğin üstüne yürümüştür. Kılıçaroğlu ve İlker Başbuğ'un aynı doğrultudaki açıklamaları tesadüf değil. Bunlar eski düzeni geri getirmek istiyorlar" açıklamasını yaptı.

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