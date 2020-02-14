Haber Giriş: Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten terörle mücadele açıklaması
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Terörle mücadelede, bütün dünyadan duymadığımız tenkitleri Türkiye'nin içinde bazı siyasi partilerden duymak son derece üzüntü vericidir" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Çıkmışlar, utanmadan Cumhurbaşkanımıza 'diktatör' diyorlar. Siyaset biliminde, 'halkını gördüğü zaman tankın arkasına, topun, tüfeğin arkasına saklanana' diktatör denir. Bizim Cumhurbaşkanımızsa 15 Temmuz gecesi tankın, topun, tüfeğin üstüne yürümüştür. Kılıçaroğlu ve İlker Başbuğ'un aynı doğrultudaki açıklamaları tesadüf değil. Bunlar eski düzeni geri getirmek istiyorlar" açıklamasını yaptı.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 18:07
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