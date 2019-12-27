Bakan Varank: Türkiye'nin Otomobili ile hakları bize ait bir otomobile kavuşacağız

Bakan Varank: Türkiye'nin Otomobili ile hakları bize ait bir otomobile kavuşacağız

Sanayi ve Kültür Bakanlığı ile DSİ'ye 82 kişi alınacak

Sanayi ve Kültür Bakanlığı ile DSİ'ye 82 kişi alınacak

Ekonomi