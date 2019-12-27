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Türkiye'den Cezayir'e vize muafiyeti27 Aralık 2019 Cuma 05:18 - Son Güncelleme 27 Aralık 2019 Cuma 05:37
Cezayir ile yapılan vize anlaşması Resmi Gazete'de yayımlandı. Şartları uygun olan Cezayir vatandaşlarına vize muafiyeti uygulanacak.
[Fotoğraf: AA ]
Cezayir ile yapılan vize muafiyeti anlaşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Vize muafiyeti yalnızca 15 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük Cezayir vatandaşlarını kapsıyor.
Türkiye'ye yapacakları turistik seyahatlerde azami 90 gün ikamet sınırıyla vize muafiyeti sağlandı.
Kaynak: TRT Haber
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