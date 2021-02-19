Dışişleri Bakanlığından, Hanau'daki ırkçı saldırının yıldönümü dolayısıyla yazılı açıklama yapıldı.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi;

Geçtiğimiz yıl Almanya’nın Hanau şehrindeki ırkçı saldırıda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızı ve diğer kurbanları rahmetle anıyoruz. Kederli ailelerin acılarını paylaşıyoruz.

Irkçılık ve yabancı düşmanlığı mağdurlarıyla dayanışmamızı göstermek amacıyla Hanau’da düzenlenecek anma törenine Bakan Yardımcımız Sayın Yavuz Selim Kıran iştirak edecek, bu vesileyle kurbanların aileleri ve vatandaşlarımızla da biraraya gelecektir.

'Soruşturmanın sonuçlandırılmasını bekliyoruz'

Hanau’daki hain saldırı ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığının çok daha ciddi ve etkin bir şekilde ele alınmasının ve bu konuda uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesinin zamanının çoktan geldiğini göstermiştir. Bu saldırının tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulmasını, soruşturmanın süratli ve adil bir şekilde sonuçlandırılmasını bekliyoruz.

Aynı zamanda, bu saldırıdan ders alarak, toplumsal barış ve huzuru tehdit eden ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı hiçbir müsamaha gösterilmemesi büyük önem taşımaktadır. Bu vesileyle, Avrupa’da ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığını besleyen aşırı sağcı ve popülist siyasi söylemlerden uzak durulması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Tüm Avrupa ülkelerini bu tehdit karşısında sessiz kalmayarak, barış ve birarada yaşama ilkelerine sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Türkiye, ırkçılık ve yabancı düşmanlığının her türüyle mücadelede ikili ve uluslararası alanda gerekli işbirliğini göstermeye devam edecektir.