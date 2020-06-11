Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 49 bin 100 test yapıldı, 987 kişiye COVID-19 tanısı kondu.

Son 24 saatte 17 kişi hayatını kaybederken, 1021 kişi de hastalığı atlattı. Toplam test sayısı 2 milyon 500 bin 890, toplam vaka sayısı 174 bin 23, yoğun bakım sayısı 643, entübe sayısı ise 266 oldu.

Tes sayısında 2,5 milyona ulaşıldığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şimdiye kadarki vakaların yüzde 85’i iyileşti. Yeni iyileşen vaka sayısıyla yeni tanı konan vaka sayısı birbirine yakın. Virüs gücünü hatalı iyimserlikten alıyor. 'Virüsün etkisi azaldı' yanılgısı ile tedbirleri terk etmeyin." ifadelerini kullandı.