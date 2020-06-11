Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosya medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.

65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara kurallara uydukları için teşekkür eden Bakan Koca, "Büyüklerimiz evde kalarak, dışarıda maske takıp, sosyal mesafeyi koruyarak tedbirlere uydu. Büyüklüklerini göstermeye devam ediyorlar. Teşekkür ederim. Onlara karşı özenli olalım" dedi.

Büyüklerimiz evde kalarak, dışarıda maske takıp, sosyal mesafeyi koruyarak tedbirlere uydu. Büyüklüklerini göstermeye devam ediyorlar. Teşekkür ederim. Onlara karşı özenli olalım. Salgını, kurallara uyarak yenebiliriz. Kurallara uymayanları nazikçe uyaranlara da teşekkür ederim. pic.twitter.com/74bnvF2AIF — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 11, 2020

Salgının kurallara uyularak yenilebileceğini ifade eden Bakan Koca açıklamasında, "Kurallara uymayanları nazikçe uyaranlara da teşekkür ederim" sözlerine yer verdi.