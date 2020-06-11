İzmir-Antalya Otoyol Projesi'nin tamamlanmasıyla iki kent arası ulaşım 7 saatten 3 saate düşecek.

Projenin önemli ayaklarından Denizli Honaz Tüneli'nde sona yaklaşıldı.

Firma Yetkilisi Ferhat Özler, "Nihai beton kaplama imalatları yüzde 94 mertebesindedir. Tünelimizin dışında Cankurtaran mevkiinde 4,5 kilometrelik yol kısmında toprak işleri ve sanat yapıları imalatları yüzde 80 mertebesinde tamamlanmış durumdadır" dedi.

Hedef 2021'de hizmete açılması

2 bin 600 metrelik çift tüplü tünel projesinin yıl sonuna kadar tamamlanması, 2021'de de hizmete açılması hedefleniyor.

Projeden memnun olduğunu söyleyen bir vatandaş "Cankurtaran'a buradan yarım saatte çıkacağına 5 dakikada çıkacaksın. Tabii millet için, herkes için çok iyi olur" dedi.