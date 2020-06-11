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Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Dürümlü'deki saldırının ve 18 Ağustos 2016'da Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü saldırısının faili Turuncu Kategorideki terörist İzzet Yiğit'in etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Diyarbakır Dürümlü Mezrası'nda 16 vatandaşımızı kaybettiğimiz, 36 evladın yetim kaldığı saldırının ve— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 11, 2020
18 Ağustos 2016'da Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü saldırısının faili Turuncu Kategorideki terörist İzzet Yiğit, kahramanlarımız tarafından etkisiz..
Şehitlerimiz, rahat uyusunlar
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 16:18
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