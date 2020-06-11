FETÖ'nün sınav şifresini matematik uzmanları kırdı. Polis, orduya sızan şüphelileri yakaladı. İzmir'de Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu sınavlarındaki usulsüzlüklere yönelik soruşturmanın ayrıntıları netleşmeye başladı.

Mülakata şortla çıktı, sorulara yanlış cevap verdi, sınavı kazandı

Askeri okul sınavlarına şifreleme yöntemiyle etki eden FETÖ'nün, tüm adayları "Avantajlı" ve "Dezavantajlı" şeklinde fişlediği de ortaya çıktı. ODTÜ matematik uzmanlarının çözdüğü FETÖ'nün sınav oyununu, bu yöntemle askeri okullara giren sanıklar da itiraf etti. Bir itirafçı, mülakat heyetinin karşısına, askeri teamüllere aykırı şekilde şortla çıkmasına ve sorulara yanlış cevap vermesine rağmen, sınavı kazandığını söyledi.

FETÖ'nün sınav oyunu deşifre oldu, detaylara TRT Haber ulaştı. Askeri okul sınavlarına giren tüm adayların işaretle fişlendiği belirlendi. Şifreli aday numarasıyla orduya sızanlar, tespit edilince itirafçı oldu. Detayları, @trthaber muhabiri Cihat Sönmez aktardı. pic.twitter.com/v8sRZbBZis — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 11, 2020

İzmir'de FETÖ'nün sınav usulsüzlüklerine ilişkin soruşturmanın ayrıntılarına TRT Haber ulaştı.

Askeri okul sınav mülakatlarında, FETÖ mensuplarına şifreli aday numarası veriliyordu. Şifreli adaya, mülakat heyetindeki örgüt mensuplarınca en yüksek not veriliyor, okula girmesi sağlanıyordu.

Bu yöntemle İzmir'de 2005, 2011 ve 2012'deki 3 sınavda usulsüzlük yapıldığı tespit edildi.

ODTÜ'den matematik uzmanları, sınavlardaki şifreleme yöntemini deşifre etti

Her şey bir itiraf ile başladı. Denizci bir yüzbaşının verdiği ifadeyle soruşturma derinleştirildi. Adaylara verilen şifreli numaralar için matematik uzmanları devreye girdi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden (ODTÜ) bilirkişiler, sınavları ve aday numaralarını incelemeye aldı.

İki yılın sonunda örgütün şifreleme yöntemi deşifre edildi.

Bilirkişi raporuna göre, aday numaraları tesadüfen verilmiş olamaz

Heyet raporunda, aday numaralarının tesadüfen verilmiş olamayacağı belirtildi. "Numaraların böyle hazırlanması, piyango çekilişlerinde arka arkaya 10 kez büyük ikramiye kazanmış olma olasılığından küçüktür" denildi.

171 kişi gözaltına alındı

İzmir'deki sınavlarda şifreleme yöntemiyle orduya sızdırılan bin 79 astsubay tespit edildi. Bunların büyük bölümü hakkında daha önce FETÖ'den adli işlem yapıldığı belirlendi. Kalan 191 şüpheliden 171'i 22 ilde gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haber Cihat Sönmez