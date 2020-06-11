Ülke genelinde yapılacak antikor testi 13 ilde başladı. Pazartesi günü itibarıyla tüm Türkiye'de yapılacak.

Türkiye'nin bağışıklık haritası çıkarılacak

Sağlık çalışanları, 153 bin haneye giderek her evden bir kişiden kan örneği alacak. Amaç, Türkiye'nin bağışıklık haritasını çıkarmak, bulaşın önüne geçilmesini sağlamak.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, testin nasıl olacağını şu sözlerle anlattı:

"Kan alıyorsunuz, bu antikorlar var mı, ne kadar yükseklikte var, koruyucu düzeyde mi onlara bakıyorsunuz. İnsanların yüzde kaçının bu hastalığı geçirdiğini ya da bağışık hale geldiğini görebiliyorsunuz."

Eğer bir kişi koronavirüs geçirmişse kanında antikor yüksek çıkıyor, test sonucu da pozitif oluyor.

Ceyhan, şunları söyledi:

"Aynı kişilere PCR testi de yapılacağını söyledi Sayın Bakan. O test daha çok işe yarayacak. Bu şekilde insanlara bulaştırılmasını önleyeceksiniz."

Herkese test yapılacak mı?

Testler herkese yapılmayacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen kişilere uygulanacak.

Uzmanlar antikor testlerinin, sağlık personeli, şoför ve kabin personeli gibi hastalığı bulaştırma riski yüksek olan kişilere yapılması gerektiği görüşünde.