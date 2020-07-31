Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu sosyal medya hesabından paylaştı.

Son 24 saatte 46 bin 492 test yapıldı. 982 yeni vaka tespit edildi. 17 kişi vefat etti. 996 kişi ise COVID-19'u yenerek taburcu oldu.

Böylece Türkiye'de toplam vaka sayısı 230 bin 873'e yükseldi. 4 milyon 800 bin 823 test yapıldı. 214 bin 535 kişi virüsü yenerek taburcu oldu.

Bakan Koca: "Son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan şehirler: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır." dedi

Bakan Koca ayrıca, "27 şehirde ise son üç günde yeni ağır hastamız olmadı. Zatürreli hasta oranımızda düşüş, yeni tanı konan hasta sayımızda artış eğilimi var" açıklamasında bulundu.