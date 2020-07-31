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Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bayramlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan, Umman ve Türkmenistan liderleriyle telefonda görüştü. Görüşmede Kurban Bayramı tebriğinin yanı sıra ikili ilişkiler de ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı da vurgulandı.
Etiketler: son dakika cumhurbaşkanı erdoğan bayramlaşmaSon Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 15:00
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