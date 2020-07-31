Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Twitter hesabından bir fotoğraf paylaştı.

Fotoğrafa, "Bayram kıyafetleri tamam mı?" notunu düşen Koca, vatandaşlara maske hatırlatması yaptı.

Bakan Koca, başka bir paylaşımında ise, "Ülkemize ve insanlığa hayırlar getirmesini, kardeşlik duygularımızı güçlendirmesini dilediğimiz Kurban Bayramımız mübarek olsun. Önümüzdeki günlerin huzurlu ve sağlıklı olması için salgın hastalığa karşı alınması gereken tedbirleri alalım. Bayramı izleyen günlerimiz de iyi olsun" sözlerine yer vermişti.