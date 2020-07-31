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Bakan Koca'dan bayramda maske hatırlatması
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafta bayramda maskenin önemine dikkat çekti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Twitter hesabından bir fotoğraf paylaştı.
Fotoğrafa, "Bayram kıyafetleri tamam mı?" notunu düşen Koca, vatandaşlara maske hatırlatması yaptı.
Bakan Koca, başka bir paylaşımında ise, "Ülkemize ve insanlığa hayırlar getirmesini, kardeşlik duygularımızı güçlendirmesini dilediğimiz Kurban Bayramımız mübarek olsun. Önümüzdeki günlerin huzurlu ve sağlıklı olması için salgın hastalığa karşı alınması gereken tedbirleri alalım. Bayramı izleyen günlerimiz de iyi olsun" sözlerine yer vermişti.
July 31, 2020
Etiketler: maske hatırlatması koronavirüs önlemleri bakan kocaSon Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 14:22
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