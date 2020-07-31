Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan sınırlar uluslararası uçuşlara açılıyor. Rusya ile karşılıklı uçuşlar başlıyor. Yarından itibaren Ankara ve İstanbul'a, Rusya'nın Moskova, St. Petersburg ve Rostov şehirlerinden uçuşlar yapılacak.

10 Ağustos'tan itibaren de Antalya, Bodrum ve Dalaman ile karşılıklı uçuşlar gerçekleştirilecek.

Geçen yıl Türkiye 7 milyon Rus turisti ağırladı.

Rusya, Türkiye'ye turist gönderen ülkeler listesinde ilk sırada yer alıyor.