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Siirt kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA]
Siirt-Eruh ilçesi Yassıdağ bölgesinde hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, İl Jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğünce Siirt-Eruh ilçesi Yassıdağ bölgesinde hava destekli operasyon düzenlendiği bildirildi.
Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 12:14
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