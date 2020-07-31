Haber Giriş: Kaynak: AA
Türk F-16'ları Azerbaycan'da törenle karşılandı
[Fotoğraf: AA]
Türkiye ve Azerbaycan'ın geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatında yer alacak Türk F-16 uçakları Azerbaycan'a gitti.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikatın hava unsurlarının yer alacağı kısım olan "TurAz Kartalı 2020"ye katılacak F-16'lar törenle karşılandı.
Törende, İstiklal Marşı ve Azerbaycan milli marşı seslendirildi.
[Fotoğraf: AA]
TurAz Kartalı tatbikatı, Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek ve 10 Ağustos'ta sona erecek.
Kara kuvvetlerinin tatbikatı ise Bakü ve Nahçıvan'da 5 Ağustos'a kadar devam edecek.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: türkiye azerbaycan Türk F-16'ları ortak tatbikatSon Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 11:05
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