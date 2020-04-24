Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı.

"Son 24 saat içinde taburcu olan hasta sayısı, bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısının yaklaşık yüzde 15’ini oluşturuyor. Taramada, erken tanı ve tedavide başarılıyız" diyen Bakan Koca, bu noktadan geri dönüş olmaması gerektiğini söyledi.

İyileşenlerin sayısı günlük vaka sayısını geçti

Tabloya göre, bugün yapılan test sayısı 38 bin 351. Tespit edilen vaka sayısı ise 3 bin 122 daha artarak 104 bin 912 oldu. Son 24 saatte 109 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 2 bin 600 oldu.

İyileşenlerin sayısı ise ilk kez günlük vaka sayısını geçti. Bugün 3 bin 246 kişi daha iyileşti ve toplam iyileşen sayısı 21 bin 737'ye yükseldi.