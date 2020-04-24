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Bakan Koca ve Bakan Pakdemirli koronavirüs tedbirlerini görüştü
[Fotoğraf: DHA]
Sağlık Bakanı Koca ile Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, koronavirüs tedbirlerini değerlendirmek üzere bir araya geldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni tip koronavirüse (COVID-19) yönelik alınan tedbirler ve normalleşme sürecinin koordinasyonunu değerlendirdi.
[Fotoğraf: AA]
Görüşmede, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler ve normalleşme sürecinin koordinasyonu değerlendirildi.
Salgının tarım ve hayvancılık üzerindeki etkileri, mevsimlik tarım işçilerine yönelik sağlık tedbirleri, önümüzdeki süreçte tarım üretiminin seyri ve gıda arz güvenliği ele alındı. Toplantıda ayrıca, salgın sonrası atılacak adımlar için bakanlıklar arası koordinasyon planlandı.
Etiketler: koronavirüs Fahrettin Koca covid-19 Bekir PakdemirliSon Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 19:04
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