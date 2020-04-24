Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni tip koronavirüse (COVID-19) yönelik alınan tedbirler ve normalleşme sürecinin koordinasyonunu değerlendirdi.

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Görüşmede, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler ve normalleşme sürecinin koordinasyonu değerlendirildi.

Salgının tarım ve hayvancılık üzerindeki etkileri, mevsimlik tarım işçilerine yönelik sağlık tedbirleri, önümüzdeki süreçte tarım üretiminin seyri ve gıda arz güvenliği ele alındı. Toplantıda ayrıca, salgın sonrası atılacak adımlar için bakanlıklar arası koordinasyon planlandı.