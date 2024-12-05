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Gündem
AA 05.12.2024 22:25

Türkiye ve Nijerya arasındaki ticari iş birliği güçleniyor

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Nijerya'da Türk ve Nijeryalı iş insanlarının katıldığı resepsiyonda, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin önemini vurguladı.

Türkiye ve Nijerya arasındaki ticari iş birliği güçleniyor

Başkent Abuja'da, Büyükelçi Bayraktar'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonda, Türk ve Nijeryalı iş insanları bir araya geldi.

Büyükelçi Bayraktar, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye-Nijerya işbirliğinin güçlenmesi ve ticaret hacminin artması için somut adımların atılması gerektiğini belirtti.

Türkiye-Nijerya İş Konseyinin iki ülke iş dünyası arasındaki ilişkilerin geliştirilmesindeki rolüne işaret eden Bayraktar, "Nijerya-Türkiye İş Konseyi, heyet ziyaretlerine, ticaret fuarlarına, sergilere ve daha pek çok şeye katılarak ve yardımcı olarak Nijerya ve Türkiye arasındaki ticaretin kolaylaştırılmasına yardımcı olmada hayati bir rol oynadı" dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bayraktar, Türkiye'nin tekstil, mobilya, sağlık turizmi, inşaat malzemeleri, eğitim ve turizm gibi sektörlerde Nijerya'da popüler bir ticaret ortağı haline geldiğini, Nijerya'nın da Türkiye'nin Afrika'daki en büyük ticaret ortaklarından biri olduğunu kaydetti.

Türkiye ile Nijerya arasındaki iş birliğinin her geçen gün güçlendiğini vurgulayan Bayraktar, "Bu dostluk, hükümetler, diplomatlar ve iş insanlarının ortak çabalarıyla her geçen gün daha da büyüyor" ifadesini kullandı.

Resepsiyonda yerel şarkılar söylendi ve dans gösterisi sunuldu.

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