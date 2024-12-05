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Gündem
TRT Haber 05.12.2024 19:52

MGK'dan Suriye mesajı: Teröre geçit verilmeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı yapıldı. Açıklamada, Suriye'deki istikrarsızlık ortamından istifade etmeye çalışan terör örgütlerine asla geçit verilmeyeceği, millî güvenliğimize ve halkımıza yönelen her türlü tehdidin yok edileceği vurgulandı.

MGK'dan Suriye mesajı: Teröre geçit verilmeyecek

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantı 3 saat sürdü.

İletişim Başkanlığı MGK sonrası konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Terörle mücadele ve uluslararası gelişmeler değerlendirildi

PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberlik ile bekaya yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında kararlılıkla ve başarıyla sürdürülen operasyonlar ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında Kurula bilgi sunulduğu aktarıldı.

"Filistin meselesi adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulmalı"

Lübnan’da sağlanan ateşkesin kalıcı olması temenni edilerek, İsrail’in sınır tanımayan katliamlarına ve saldırganlığına son verilmesi için uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına riayet edilmesinin önemine dikkat çekildi, Türkiye’nin, Filistin meselesinin adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulmasına yönelik tutumunu sürdüreceğinin altı çizildi.

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"Suriye’nin toprak bütünlüğü ile birliğinin korunmasına her zaman güçlü destek verilecek"

MGK toplantısında gündemde Suriye'deki gelişmeler de vardı:

"Suriye’de yaşanan son gelişmelerin sivil halkın can ve mal güvenliğine zarar vermemesi için gerekli tedbirlerin alınmasının önemli olduğu ve rejimin kendi halkıyla ve meşru muhalefetle uzlaşması gerektiğini bir kez daha gösterdiği; ülkemizin, Suriye’nin toprak bütünlüğü ile birliğinin korunmasına her zaman güçlü destek verdiği ve gereken tüm katkıyı sağlamaya hazır olduğu ifade edilmiş; istikrarsızlık ortamından istifade etmeye çalışan terör örgütlerine asla geçit verilmeyeceği, millî güvenliğimize ve halkımıza yönelen her türlü tehdidin yok edileceği vurgulanmıştır."

Ukrayna savaşı, Azerbaycan ile Ermenistan konuları da masadaydı

Ukrayna’daki savaşa ilişkin son durum ele alındı. Uluslararası gelişmelerin, meselenin gidişatına yönelik muhtemel etkileri değerlendirildi; savaşın tırmanması eğiliminin önüne geçilmesinin yanı sıra acil bir ateşkes ve adil bir barışa ulaşılmasının önemine dikkat çekildi.

 Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki müzakerelerde kaydedilen müspet gelişmelerin barış antlaşması ile neticelenmesi yönündeki beklenti ve temenni vurgulandı; tesis edilecek kalıcı barışın, bölgemizdeki tüm aktörlerin menfaatine olacağı kaydedildi.

ETİKETLER
DEAŞ FETÖ MGK PKK/KCK PKK/YPG Recep Tayyip Erdoğan
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