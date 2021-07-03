Temel amacı iki ülke ordularının muharebe harekatları sırasında etkileşimini, komutanların karar verme ve yönetim becerilerini geliştirmek olan tatbikatta birlikler, tüm görevleri başarıyla tamamladı.

Tatbikata yaklaşık 40 tank ve zırhlı araç, 20`ye yakın top, 7 savaş ve personel helikopteri ile 50 araç katıldı.

Tatbikatta temsili düşman hedeflerine taarruzlar gerçekleştirildi, hedefler atışlar yapılarak imha edildi.

Başarı gösteren askerlere üst düzey subaylarca çeşitli ödül ve hediyeler takdim edildi.

600 askerin görev aldığı tatbikat 28 Haziran`da başlamıştı.