Haber Giriş: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 16:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Selçuk'tan emekli adaylarına "halk eğitim" daveti
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu yıl emekli olacak yaklaşık 400 bin kişiye mektup yazdı. Emeklileri, halk eğitimi merkezlerinde açılan ücretsiz kurslara davet etti. Selçuk mektubunda, emeklilerin ihtiyaç ve taleplerini önemsediklerini aktardı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, halk eğitim merkezlerindeki kurslar ve eğitimlerden haberdar olmalarını sağlamak amacıyla emekliye ayrılacak kişilere mektup gönderdi.
Selçuk, yaklaşık 400 bin kişiye yazdığı mektupta, emeklilik döneminin etkin olarak değerlendirilmesinin önemine değindi. Emeklileri, halk eğitimi merkezlerinde açılan ücretsiz kurslara davet etti.
1 Temmuz'dan itibaren gönderilmeye başlandı
Selçuk, "3 bin 645 farklı kurs imkanıyla yeni hobiler edinmenize destek oluyoruz" dedi.
Mektup, bu yıl emekli olan herkese 1 Temmuz'dan itibaren gönderilmeye başlandı. Uygulama her yıl devam edecek.
Etiketler: Ziya Selçuk
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