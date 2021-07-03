Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, halk eğitim merkezlerindeki kurslar ve eğitimlerden haberdar olmalarını sağlamak amacıyla emekliye ayrılacak kişilere mektup gönderdi.

Selçuk, yaklaşık 400 bin kişiye yazdığı mektupta, emeklilik döneminin etkin olarak değerlendirilmesinin önemine değindi. Emeklileri, halk eğitimi merkezlerinde açılan ücretsiz kurslara davet etti.

1 Temmuz'dan itibaren gönderilmeye başlandı

Selçuk, "3 bin 645 farklı kurs imkanıyla yeni hobiler edinmenize destek oluyoruz" dedi.

Mektup, bu yıl emekli olan herkese 1 Temmuz'dan itibaren gönderilmeye başlandı. Uygulama her yıl devam edecek.