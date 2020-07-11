Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, 1972 Dünya Mirası Sözleşmesi'ne atıfta bulunarak Türkiye'nin Ayasofya konusunda Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) koyduğu yükümlülüklerini yerine getirdiğini ifade etti.

Kıran, paylaşımına sözleşmede yer alan ifadelere ilişkin İngilizce ve Türkçe olarak iki görsel ekledi.

Türkiye, UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Sözleşmesi’nin (1972 Dünya Miras Sözleşmesi) getirdiği yükümlülükleri karşılamaktadır.



Turkey meets the obligations of 1972 The World Heritage Convention. The Hagia Sophia is the property of Turkey@UNESCO pic.twitter.com/R4gp3EfmCi — Yavuz Selim KIRAN (@yavuzselimkiran) July 10, 2020

"Dünya Mirası Sözleşmesi'nde bir miras alanının işlevinin değiştirilmesine engel bir durum söz konusu değildir." ifadesinin yer aldığı görselde sözleşmenin, kültür mirasına sahip olan ülkelere koruma ve teşhir konusunda görevler vermekle o ülkenin mülkiyet ve egemenlik haklarını ihlal etmediği belirtildi.

Görselde ayrıca "Sözleşme bir devletin ülkesinde bulunan kültürel varlık üzerinde egemenlik yetkisini kullanmasını sınırlamaz. Ayasofya'nın işlevinde yapılacak bir değişiklik Dünya Mirası Sözleşmesi'nin ihlali anlamına gelmez" ifadesi yer aldı.