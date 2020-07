Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, 1972 Dünya Mirası Sözleşmesi'ne atıfta bulunarak Türkiye'nin Ayasofya konusunda Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) koyduğu yükümlülüklerini yerine getirdiğini ifade etti.

Kıran, paylaşımına sözleşmede yer alan ifadelere ilişkin İngilizce ve Türkçe olarak iki görsel ekledi.

Türkiye, UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Sözleşmesi’nin (1972 Dünya Miras Sözleşmesi) getirdiği yükümlülükleri karşılamaktadır.



Turkey meets the obligations of 1972 The World Heritage Convention. The Hagia Sophia is the property of Turkey