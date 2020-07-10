Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan Ayasofya Camii'nin ibadete açılması kararıyla ilgili açıklama yaptı.

Emine Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Fatih Sultan Mehmed Han'ın emaneti Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılmış olmasından büyük memnuniyet duydum. Hamdolsun! Camilerimizin safları, aklı, kalbi, ruhu tertemiz müminlerle dolsun! İnsanlık mirasının bu müstesna eserini göz bebeğimiz gibi korumaya devam edeceğiz" dedi.

Erdoğan, paylaşımında Ayasofya'nın fotoğrafına da yer verdi.