Emine Erdoğan'dan Ayasofya Camii paylaşımı
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ayasofya'nın cami olarak yeniden ibadete açılmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, "İnsanlık mirasının bu müstesna eserini göz bebeğimiz gibi korumaya devam edeceğiz" dedi.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan Ayasofya Camii'nin ibadete açılması kararıyla ilgili açıklama yaptı.
Emine Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Fatih Sultan Mehmed Han'ın emaneti Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılmış olmasından büyük memnuniyet duydum. Hamdolsun! Camilerimizin safları, aklı, kalbi, ruhu tertemiz müminlerle dolsun! İnsanlık mirasının bu müstesna eserini göz bebeğimiz gibi korumaya devam edeceğiz" dedi.
Erdoğan, paylaşımında Ayasofya'nın fotoğrafına da yer verdi.
Fatih Sultan Mehmed Han’ın emaneti #AyasofyaCamii’nin yeniden ibadete açılmış olmasından büyük memnuniyet duydum. Hamdolsun! Camilerimizin safları, aklı, kalbi, ruhu tertemiz müminlerle dolsun!— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) July 10, 2020
İnsanlık mirasının bu müstesna eserini gözbebeğimiz gibi korumaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/CtnNEy0dJM
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