İletişim Başkanlığı bünyesinde kurulan Türkiye Marka Ofisi, İstanbul’da markalamada uzman isimleri buluşturdu.

"Türkiye’nin gerçek renkleriyle tanışın" temasıyla yapılan Türkiye Ulus Markalama Forumu'nda 44 konuşmacı yer aldı.

Forumdaki panellerden biri yayıncılıkta Türk ulus markasıydı.

Forumda 44 uzman konuştu

TRT Belgesel kanalında yayınlanan "Ailenin Yeni Üyesi" programıyla tanınan Reshad Strik de konuşmacılar arasındaydı.

"Ben bütün yerlere gittim ve herkes TRT ve Türk dizilerini tanıdı. Çünkü çok meşhur ve başarılı. TRT çok güzel bir platform. Herkes izliyor dünyada."

"TRT'nin insan vurgusu Türkiye markası için önemli"

TRT 1'de "Gündem Ötesi" programını hazırlayan ve sunan Pelin Çift ise "Türk Mutfağı Marka Elçileri" oturumuna moderatörlük yaptı.

Çift, TRT'nin "Özü Sözü İnsan" mottosunun Türkiye ulus markalama stratejisi için önemli bir yapı taşı olduğunu belirtti.

"Türkiye markasına TRT’nin önemli katkılar sunduğunu içerikleriyle fikirsel bazda bizim yapımlarımız dizilerimizin de hem yurt dışına oluşturduğu algı hem de yurt içinde insanları bir arada tutan o insan katkısının, vurgusunun o Türkiye markasına faydasına da inanıyorum."

"Tarihi ve tekniğiyle Türk mutfağı eşsiz"

Şef Ömür Akkor da Türk mutfağının eşsiz bir konumda olduğunu söyledi.

"Türk mutfağı ya da Anadolu mutfağı dünyanın en eski en sürdürülebilir ve en çeşitli mutfağı. Sadece yapmamız gereken bunu biraz daha öne çıkarmak. Belki bunu devlet tırnağı içine alıp milli değer olarak görüp bütün cephelerde Türk mutfağı ile ilgili savaş vermek."

