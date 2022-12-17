Anadolu'dan dünyaya ulaşan hoşgörü mesajlarının sahibi, Türk-İslam medeniyetinin manevi rehberi...

Konya'da gerçekleştirilen Hazreti Mevlana'nın 749'uncu Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri sona erdi.

"Mevlana insanlığı iyiliğe çağırdı"

7 Aralık'ta başlayan etkinliklerin kapanış programına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da katıldı.

Şentop yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Hz.Mevlana, insanı ve insanlığı yeniden Hakk’a, iyiliğe, güzelliğe, merhamete, umuda ve aşka çağırdı. Bu çağrıya, o günlerden başlayarak hiç kesilmeden bugün de dünyanın her yerinden cevaplar verilmeye devam ediyor."

Meclis Başkanı Şentop, Hazreti Mevlana'nın öğretisinin İslam'a dayandığını söyledi.

"O’nu İslam’dan soyutlayıp modern bir filozof derecesine indirgemek isteyenleri görüyoruz. Oysa Mevlana’nın temel içeriği ve anlam zemini olan İslam gözardı edildiğinde, o hayran olunan perspektiflerin de fişi çekilmiş olur, hepsi değersiz hale gelir. Mevlana İslamsızlaştırılamaz."

"Mevlana bu toprakları muhabbetle yoğurdu"

Törende yer alan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Mevlana'nın Anadolu'yu muhabbet ile yoğurduğunu belirtti.

"Bize aşkı, kardeşliği, merhameti anlattığı için bu toprakların hamurunu muhabbetle yoğurduğu için Mevlana'ya sonsuz şükranlarımı sunuyorum.Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Mevlana'nın tanınmasına düşüncelerinin bilinmesine ayrı bir önem veriyoruz."

Törende semazenlerin gösterisi ve tasavvuf müziği konseri ilgiyle izlendi.

Düğün gecesinin sema gösterisi TRT 2 ve TRT Avaz ekranlarından canlı yayınlandı.