Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, yurt genelinde son bir haftada 1495'i Afganistan, 120'si Pakistan, 2 bin 740'ı da diğer uyruklardan olmak üzere toplam 4 bin 355 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 1893'ü Afganistan, 64'ü Pakistan ve 1265'i diğer uyruklardan toplam 3 bin 222 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Yılbaşından bu yana ise 64 bin 916'sı Afganistan, 12 bin 276'sı Pakistan ve 38 bin 285'i diğer uyruklardan 115 bin 477 düzensiz göçmen geri gönderildi.

Yasa dışı yollardan girişe göz açtırılmıyor

Son bir haftada ülkeye yasa dışı yollardan girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı ise 3 bin 653 olarak kayıtlara geçti. Yılbaşından 15 Aralık'a kadar ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı da 270 bin 176 oldu.

Geri gönderme merkezlerinde 4 bin 741'i Afganistan, 3 bin 679'u Pakistan ve 10 bin 76'sı diğer uyruklardan olmak üzere 18 bin 496 düzensiz göçmen kalıyor.

Ayrıca, terke davet kapsamında işlemleri devam eden düzensiz göçmen sayısı ise 5 bin 659 olarak kayıtlara geçti.