Türkiye terör koridoruna izin vermedi: ABD'nin PKK/PYD planı değişiyor mu?

Tırlar ve uçaklar dolusu silah ve mühimmat desteği verdiler, askeri danışmanlık yaptılar. Washington yönetimi, PKK'nın Suriye'deki kolu PYD/YPG'ye hep arka çıktı.

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde inşa edilmek istenen "terör koridorunu" sınır ötesi harekatlarla ortadan kaldırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye sınırımızı oluşturmaya çalıştıkları terör koridoru bunun somut örneğidir. Sınır ötesi harekatlarla bu kuşatmayı üç dört yerinden de kırdık. İnşallah. Kalan kısmında etap etap güvenli hale getireceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Bu politika Amerika Birleşik Devletleri'ne de geri adım attırdı. PKK/PYD'ye yönelik planlarını gözden geçirtti.

"Sözde terör devleti üzerinden ikinci bir israil kurulmak istendi"

Peki Washington'un terör örgütüne verdiği desteğin arkasında ne var? İsrail ile işbirliği bunda etkili mi? Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Fahri Erenel, TRT Haber'e değerlendirdi.

"Türkiye, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi, Irak merkezi hükumeti arasında terör örgütünden bu bölgenin temizlenmesi konusunda varılmış olan mutabakat ve bunun da operasyonlarla ve Irak merkezi hükumetinin bugün Zaho bölgesinde açtığı iki üs bölgesi, askerlerini sürekli buraya sevk etmesi gerçekten de ısrarcı olduklarını gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri’nin bu hamleyi de görerek tek başına Suriye'de oluşacak bir Kürt devletinin hiçbir anlamı ifade etmeyeceğini biliyor. İsrail'in tabii PKK terör örgütüyle temel olarak hedeflediği yani PYD veya Suriye demokratik güçleri değil, ikinci bir İsrail devleti kurmaktı. 1950'li yıllara kadar dayanan bir geçmişi var. Irak'ta çok sayıda olan Yahudi'nin Ali Baba operasyonuyla İsrail'e getirilmesi, yine vaat edilmiş topraklar adı altında İsraillilerin PKK terör örgütünün askeri biriminin istihbarat biriminin sağladığı çok sayıda destek vardır."

"ABD'nin kafasında İsrail ile ilgili soru işaretleri oluştu"

ABD, en büyük müttefiki İsrail'i de sorgulamaya başladı. Eski Mossad Başkanı Ram Ben Barak'ın açıklaması bunu ortaya koydu: Uluslararası sahnede de kaybediyoruz. ABD ile ilişkilerimiz ciddi bozulmaya sahne oluyor.

Etrafı Arap ve Müslüman ülkelerle çevrili olan İsrail kendi güvenliğini sağlayabilme savının arkasına sığınarak, Ortadoğu’yu bir ateş çemberine dönüştürmeye devam ediyor. Son olarak Gazze’de uyguladığı soykırım dünyanın tepkisini çekerken, en büyük destekçisi Amerika Birleşik Devletleri'ni dahi zor durumda bıraktı.

Erenel: Amerikan yönetimde İsrail'in en büyük Ortadoğu'da dayanağı olduğunu düşündüğümüzde bundan sonra İsrail'den yararlanamama gibi bir kafasında zihninde bir soru işaretin oluştuğunu söyleyebiliriz.

Haber: Murat Can Öztürk

Kamera: Mustafa Oğuz