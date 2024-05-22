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TRT Haber 22.05.2024 11:43

Bakan Şimşek: Enflasyon yıl sonu 30'lu, bir sonraki yıl 10'lu rakamları görür

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon rakamlarına ilişkin, "Haziran ayından sonra enflasyon çok hızlı şekilde düşecek. Enflasyon yıl sonu 30'lu, bir sonraki yıl 10'lu rakamları görür" açıklamasında bulundu.

Bakan Şimşek: Enflasyon yıl sonu 30'lu, bir sonraki yıl 10'lu rakamları görür

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara'da düzenlenen Finansal Okuryazarlık Platformu Lansmanı'nda konuştu.

Bakan Şimşek, finansal okuryazarlığın temel eğitimin parçası olmak zorunda olduğunu belirterek, "Platform herkese açık ve ücretsiz bir alan. Finansal okuryazarlık eğitimiyle ilgili Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında protokol ve müfredata konulması konusunu için çalışıyoruz" dedi.

"Haziran ayından sonra enflasyon çok hızlı şekilde düşecek"

Enflasyonu tek haneye düşürme programının başarılı bir şekilde çalıştığını vurgulayan Şimşek şöyle konuştu:

"Enflasyonu tek haneye düşürdüğümüzde sermaye piyasayaları daha güçlü olacak. Enflasyonu tek haneye düşürme programımız başarılı bir şekilde çalışıyor. Aylık enflasyon oranları ile hedeflerimiz örtüşmeye başladı. Haziran ayından sonra enflasyon çok hızlı şekilde düşecek. Çok hızlı bir şekilde bu sene sonunda 30’lu rakamı görür. Gelecek sene de 10’lu rakam, bir sonraki sene de tek haneye düştüğünü görürüz. Daha sonra da bunu tek haneye çekip orada tutmak. Biz buna fiyat istikrarı diyoruz."

 

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Enflasyon Mehmet Şimşek SPK Milli Eğitim Bakanlığı
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