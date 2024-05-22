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Gündem
AA 22.05.2024 11:29

Türk deniz ticaret filosunda 410 gemi bulunuyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk deniz ticaret filosunda 410 gemi bulunduğunu açıkladı.

Türk deniz ticaret filosunda 410 gemi bulunuyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Türk deniz ticaret filosunda bulunan gemi çeşitlerine ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Türk deniz ticaret filosunda 80 kuru yük gemisi, 67 kimyasal/petrol tankeri, 47 tam konteyner gemisi, 36 dökme yük gemisi, 4 deniz aracı, 176 diğer tip gemi olmak üzere toplam 410 gemi bulunduğunu açıklayan Uraloğlu, söz konusu gemilerin ortalama yaşının 22 olduğunu söyledi.

Bakan Uraloğlu, "Bu gemilerden; 12 adet (26.108 DWT) yerli gemi ve 8 adet (41.477 DWT) ithal gemi Milli Gemi Siciline; 142 adet (937.948 DWT) yerli gemi ile 248 adet (5.790.913 DWT) ithal gemi ise Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlıdır" bilgisini paylaştı.

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Abdulkadir Uraloğlu Gemi
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