Dışişleri: Bazı Avrupa ülkelerinin Filistin'i tanıma kararından memnuniyet duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı'dan bazı Avrupa ülkelerinin Filistin Devleti’ni tanıyacakları yönündeki açıklamalarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İspanya, İrlanda ve Norveç'in, Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını açıklamalarından büyük memnuniyet duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"Filistin'i tanıması yönünde çaba harcamayı sürdüreceğiz"

Filistin'in tanınmasının uluslararası hukukun, adaletin ve vicdanın gereği olduğunun altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İşgal altındaki Filistin halkının gasbedilen haklarının geri alınması ve Filistin'in uluslararası camiada hak ettiği statüye kavuşabilmesi bakımından son derece önemli bir adımdır. Türkiye olarak, daha fazla ülkenin Filistin'i tanıması yönünde çaba harcamayı sürdüreceğiz."