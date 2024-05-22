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TRT Haber 22.05.2024 10:49

Dışişleri: Bazı Avrupa ülkelerinin Filistin'i tanıma kararından memnuniyet duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı bazı Avrupa ülkelerinin Filistin'i tanıması kararlarına ilişkin, "İspanya, İrlanda ve Norveç’in, Filistin Devleti’ni tanıyacaklarını açıklamalarından büyük memnuniyet duyuyoruz. Filistin’in tanınması, uluslararası hukukun, adaletin ve vicdanın gereğidir" açıklamasını yaptı.

Dışişleri: Bazı Avrupa ülkelerinin Filistin'i tanıma kararından memnuniyet duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı'dan bazı Avrupa ülkelerinin Filistin Devleti’ni tanıyacakları yönündeki açıklamalarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. 

Açıklamada, "İspanya, İrlanda ve Norveç'in, Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını açıklamalarından büyük memnuniyet duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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"Filistin'i tanıması yönünde çaba harcamayı sürdüreceğiz"

Filistin'in tanınmasının uluslararası hukukun, adaletin ve vicdanın gereği olduğunun altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İşgal altındaki Filistin halkının gasbedilen haklarının geri alınması ve Filistin'in uluslararası camiada hak ettiği statüye kavuşabilmesi bakımından son derece önemli bir adımdır. Türkiye olarak, daha fazla ülkenin Filistin'i tanıması yönünde çaba harcamayı sürdüreceğiz."

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Dışişleri Bakanlığı Filistin Devleti İrlanda İspanya Norveç
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