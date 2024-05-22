AK Parti Sözcüsü Çelik:İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Filistin'i tanıyacaklarına dair açıklamaları memnuniyet verici

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanı'mızın gayretleri Filistin meselesinde insani ve siyasi hassasiyetin küresel düzeyde artmasına en büyük desteği vermektedir" dedi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin devletini tanıyacaklarına dair açıklamalarının son derece memnuniyet verici olduğunu söyledi..

Filistin devletini tanıma yönünde atılan her adımın tarihin doğru tarafında ve insanlık değerlerinin yanında durmak olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mızın Filistin meselesindeki siyaseti, hem tarihin doğru tarafında hem de insanlık değerlerinin yanında durmaktadır. Cumhurbaşkanı'mızın gayretleri Filistin meselesinde insani ve siyasi hassasiyetin küresel düzeyde artmasına en büyük desteği vermektedir."